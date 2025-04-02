فانتازي.. ارتفاع سعر عمر مرموش ومحمد صلاح

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بوكايو ساكا (أرسنال) 10.3 مليون جنيه إسترليني

ويليام ساليبا (أرسنال) 6.3 مليون جنيه إسترليني

إيبيريتشي إيز (كريستال بالاس) 6.8 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح (ليفربول) 13.8 مليون جنيه إسترليني

جوسكو جفارديول (مان سيتي) 6.1 مليون جنيه إسترليني

عمر مرموش (مان سيتي) 7.5 مليون جنيه إسترليني

نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست) 5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

دونيل مالين (أستون فيلا) 5.3 مليون جنيه إسترليني

كول بالمر (تشيلسي) 10.7 مليون جنيه إسترليني

بيدرو نيتو (تشيلسي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

بيتو (إيفرتون) 5 مليون جنيه إسترليني

ماثيس تيل (توتنهام) 5.9 مليون جنيه إسترليني

ويس فودرينجهام (وست هام) 4.2 مليون جنيه إسترليني

ليون تشيوومي (ولفرهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ماثيوس كونيا (ولفرهامبتون) 6.8 مليون جنيه إسترليني