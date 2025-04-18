من هو أفضل كابتن للجولة 33 من فانتازي الدوري الإنجليزي.. 4 خبراء يجيبون

كتب - محمد القرش:

كشف خبراء الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي عن آرائهم حول من هو أفضل لاعب يمكن اختياره قائدا للفريق في الجولة 33 المزدوجة المقرر لها غدا السبت.

وقالت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "من الغريب أن أفكر في تعيين لاعب لديه مباراة واحدة في جولة مزدوجة، لكن محمد صلاح (13.8 مليون جنيه إسترليني) لا يزال الأبرز بالنسبة لي هذا الأسبوع، حيث يواجه ليستر سيتي الذي لم يسجل على أرضه في ثماني مباريات، وقد تكون هذه المباراة التي سيتوج فيها ليفربول بالدوري إذا سارت بقية النتائج في صالح الريدز".

وأضافت: "ومع ذلك، فإن جاذبية اللاعبين أصحاب المباراتين قوية، لذلك قد أختار نقل شارة القيادة إلى عمر مرموش (7.6 مليون جنيه إسترليني) أو بوكايو ساكا (10.5 مليون جنيه إسترليني) بدلاً من ذلك".

وأوضح خبير الفانتازي هاري دانييلز: "المنافسة محصورة بين مرموش وساكا، نظرًا لخوض كليهما جولة مزدوجة، لكن أفضل مباريات أرسنال كثيرا، لذا قد يكون لساكا أفضلية طفيفة".

وأردف خبير الفانتازي لي بونفيلد: "ربما يكون الاختيار المعقول هو ساكا، الذي قدم مباراتين رائعتين، ولكن هناك مخاطرة بشأن مشاركته بعد عودته من الإصابة ووصول أرسنال إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا".

وشدد: "إذا كنت تريد اختيارًا إيجابيًا مع بعض المخاطرة المحسوبة، فإن كيفن دي بروين (9.3 مليون جنيه إسترليني) هو الرجل المناسب لك، حيث خاض المباريات القليلة الأخيرة من مسيرته مع مانشستر سيتي بأسلوب رائع، وعاد إلى أفضل حالاته إلى حد ما ضد كريستال بالاس في الأسبوع الماضي".

واختتم خبير الفانتازي جياني بوتيس: "مرموش ضد ساكا هي بمثابة قرعة، ربما يكون ساكا الأفضل في المباريات، لكن مانشستر سيتي يُسجل أهدافًا من باب التسلية حاليًا، بينما كان أرسنال يُنافس ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا".