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بتواجد صلاح.. مرموش يقود التشكيل الأفضل للجولة 33 من فانتازي الدوري الإنجليزي

11:00 ص الجمعة 18 أبريل 2025

عمر مرموش ومحمد صلاح

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كتب - محمد القرِش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة المزدوجة 33 من البريميرليج، قبل غلق نافذة انتقالات الأسبوع في تمام الساعة 2.30 عصر غدا السبت.

وبتواجد محمد صلاح، تم اختيار مواطنه عمر مرموش قائدا للتشكيل مع تعيين ساليبا مدافع أرسنال نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة 33 من فانتازي البريميرليج

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) 5 مليون جنيه.

خط الدفاع: - ويليام ساليبا (أرسنال) 6.5 مليون جنيه - جفارديول (مانشستر سيتي) 6.2 مليون جنيه - دانييل مونوز (كريستال بالاس) 5.3 مليون جنيه.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 13.8 مليون جنيه - دي بروين (مانشستر سيتي) 9.3 مليون جنيه - جارود بوين (وست هام) 7.5 مليون جنيه - لياندرو تروسارد (أرسنال) 6.7 مليون جنيه - مورجان روجرز (أستون فيلا) 5.6 مليون جنيه.

خط الهجوم: جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.8 مليون جنيه - عمر مرموش (مانشستر سيتي) 7.6 مليون جنيه.

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