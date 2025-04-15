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فانتازي.. ارتفاع سعر فيرجيل فان ديك

05:28 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

فان دايك

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر لاعب ليفربول، فيرجيل فان ديك، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لم ينخفض سعر أي لاعب اليوم

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فان دايك فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي
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