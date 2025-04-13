مرموش يتفوق على صلاح في الجولة 32 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

واصل المحترف المصري عمر مرموش تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدف في فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بخماسية مقابل هدفين.

وتفوق مرموش على مواطنه محمد صلاح في الجولة 32 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد عمر 7 نقاط في الجولة 32، بعد تسجيل هدفا "4" لعب 81 دقيقة "2"، وحصل على نقطة إضافية.

وعلى الجانب الآخر، قدم صلاح تمريرة حاسمة في فوز ليفربول على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وحصل محمد على 6 نقاط، بفضل تمريرة حاسمة "3"، لعب 84 دقيقة "2"، ونقطة إضافية.