مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

4 0
16:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

0 2
19:00

الزمالك

الدوري الإسباني

ألافيس

0 1
16:15

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

1 1
20:45

روما

جميع المباريات

إعلان

مرموش يتفوق على صلاح في الجولة 32 من فانتازي الدوري الإنجليزي

09:12 م الأحد 13 أبريل 2025

عمر مرموش ومحمد صلاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

واصل المحترف المصري عمر مرموش تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدف في فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بخماسية مقابل هدفين.

وتفوق مرموش على مواطنه محمد صلاح في الجولة 32 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد عمر 7 نقاط في الجولة 32، بعد تسجيل هدفا "4" لعب 81 دقيقة "2"، وحصل على نقطة إضافية.

وعلى الجانب الآخر، قدم صلاح تمريرة حاسمة في فوز ليفربول على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وحصل محمد على 6 نقاط، بفضل تمريرة حاسمة "3"، لعب 84 دقيقة "2"، ونقطة إضافية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح مرموش فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه