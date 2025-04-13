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فانتازي.. ارتفاع سعر 9 لاعبين اليوم

05:42 م الأحد 13 أبريل 2025

فانتازي

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأحد انخفاض سعر 9 لاعبين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 13 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جورين تيمبر (أرسنال) 5.7 مليون جنيه إسترليني

بارت فيربروجين (برايتون) 4.6 مليون جنيه إسترليني

إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس) 6.9 مليون جنيه إسترليني

دانييل مونوز (كريستال بالاس) 5.3 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جاستن كلويفرت (بورنموث) 6 مليون جنيه إسترليني

ميتوما كاورو (برايتون) 6.4 مليون جنيه إسترليني

بيدرو نيتو (تشيلسي) 6.1 مليون جنيه إسترليني،

فيتالي ميكولينكو (إيفرتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

ليف ديفيس (إيبسويتش) 4.2 مليون جنيه إسترليني

بن جونسون (إيبسويتش) 3.8 مليون جنيه إسترليني

لويس هول (نيوكاسل) 4.7 مليون جنيه إسترليني

أنتوني إلانجا (نوتنجهام فورست) 5.4 مليون جنيه إسترليني

كريس وود (نوتنغهام فورست) 6.9 مليون جنيه إسترليني

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