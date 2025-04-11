فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة 32 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 32 من البريميرليج، قبل غلق نافذة انتقالات الأسبوع في تمام الساعة 12 ظهر غدا السبت.

وعلى غير العادة، اختار الكشافة ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد قائدا للفريق، وفيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس نائبا له، مع اختيار مدرب كريستال بالاس أوليفر جلاسنر (8 مليون جنيه إسترليني) كمساعد للمدير الفني.

أفضل تشكيل للجولة 32 من فانتازي البريميرليج

حراسة المرمى: روبرت سانشيز (تشيلسي) 4.5 مليون جنيه إسترليني.

خط الدفاع: دانييل مونوز (كريستال) 5.2 مليون جنيه - ميلينكوفيتش (نوتنجهام) 5.1 مليون جنيه - دان بيرن (نيوكاسل) 4.5 مليون جنيه.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 13.8 مليون جنيه - كول بالمر (تشيلسي) 10.7 مليون جنيه - كاورو ميتوما (برايتون) 6.5 مليون جنيه - جاكوب مورفي (نيوكاسل) 5.1 مليون جنيه.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 9.5 مليون جنيه - أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.9 مليون جنيه - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.7 مليون جنيه.

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