كم هدف يفصل صلاح عن تحطيم الرقم القياسي لنقاط فانتازي عبر التاريخ؟

كتب - محمد القرش:

حطم محمد صلاح (13.8 مليون جنيه إسترليني) الرقم القياسي لأكثر عدد من النقاط في موسم واحد بفانتازي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبعد توقيع عقد جديد مع ليفربول، يمكنه أن يواصل تحطيم الأرقام القياسية في فانتازي الدوري الإنجليزي.

ويحتاج صلاح إلى 253 نقطة ليتجاوز واين روني كأكثر لاعب تحقيقا للنقاط في تاريخ فانتازي، حيث يتبقى له سبع مباريات في موسم 2024/2025 لتقليص فارق النقاط مع أسطورة مانشستر يونايتد.

إذا حافظ صلاح على معدله القياسي لموسم 2024/2025، وهو 10 نقاط في المباراة الواحدة (311 نقطة في 31 مباراة كأساسي)، فسيحتاج فقط إلى 183 نقطة في فانتازي 2025/2026 ليُحقق هذا الرقم القياسي.

وفي الجولة 24، انضم صلاح إلى قائمة نادرة تضم روني وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد باعتبارهم اللاعبين الوحيدين الذين تجاوزوا 2000 نقطة منذ بداية فانتازي الموسم في 2002/2003.

ووصل صلاح إلى هذا العدد من النقاط خلال 286 مباراة فقط.

وفي صدارة الترتيب، شارك روني، الذي ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الافتتاحي لـ "فانتازي" 2002/2003، في 491 مباراة خلال مسيرته، أما لامبارد، الذي يحتل المركز الثاني، فقد شارك في 424 مباراة، بينما شارك جيرارد في 402 مباراة.