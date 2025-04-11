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فانتازي.. تغير سعر ثنائي نيوكاسل قبل الجولة 32 من الدوري الإنجليزي

01:25 م الجمعة 11 أبريل 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة تغير سعر ثنائي نيوكاسل يونايتد، مورفي ودوبرافكا،، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جاكوب مورفي (نيوكاسل) 5.2 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

مارتن دوبرافكا (نيوكاسل) 4.1 مليون جنيه إسترليني

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فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد
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