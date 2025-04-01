مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الهلال السوداني

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
20:45

فولهام

كأس ملك أسبانيا

ريال مدريد

- -
21:30

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

صلاح ومرموش.. أفضل 11 لاعبا للجولة 30 من فانتازي الدوري الإنجليزي

06:08 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

عمر مرموش ومحمد صلاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 30، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من العوائد الهجومية والدفاعية.

وشهد التشكيل اختيار صلاح قائدا للفريق، وإلكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد نائبا له.

أفضل 11 لاعبا للجولة 30 من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال) 5.5 مليون جنيه

خط الدفاع: جفارديول (السيتي) 6 مليون جنيه - كيركيز (بورنموث) 5.2 مليون جنيه - مونوز (كريستال) 5.1 مليون جنيه.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 13.7 مليون جنيه - فودين ( السيتي) 9.2 مليون جنيه - كلويفرت (بورنموث) 6.3 مليون جنيه - سيمينيو (بورنموث) 5.7 مليون جنيه.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 9.3 مليون جنيه - ماتيتا (كريستال) 7.5 مليون جنيه - عمر مرموش (مانشستر سيتي) 7.3 مليون جنيه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح مرموش الدوري الإنجليزي فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال
إنستاباي أم المحافظ الإليكترونية.. ما أفضل تطبيق لتحويل الأموال إلكترونيا؟
هل تشهد مصر أكبر وأعنف عاصفة ترابية غدًا؟.. الأرصاد تُجيب