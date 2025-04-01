صلاح ومرموش.. أفضل 11 لاعبا للجولة 30 من فانتازي الدوري الإنجليزي
كتب - محمد القرش:
رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 30، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من العوائد الهجومية والدفاعية.
وشهد التشكيل اختيار صلاح قائدا للفريق، وإلكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد نائبا له.
أفضل 11 لاعبا للجولة 30 من فانتازي الدوري الإنجليزي
حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال) 5.5 مليون جنيه
خط الدفاع: جفارديول (السيتي) 6 مليون جنيه - كيركيز (بورنموث) 5.2 مليون جنيه - مونوز (كريستال) 5.1 مليون جنيه.
خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 13.7 مليون جنيه - فودين ( السيتي) 9.2 مليون جنيه - كلويفرت (بورنموث) 6.3 مليون جنيه - سيمينيو (بورنموث) 5.7 مليون جنيه.
خط الهجوم: ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 9.3 مليون جنيه - ماتيتا (كريستال) 7.5 مليون جنيه - عمر مرموش (مانشستر سيتي) 7.3 مليون جنيه.
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