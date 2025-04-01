مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الهلال السوداني

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
20:45

فولهام

كأس ملك أسبانيا

ريال مدريد

- -
21:30

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. ارتفاع سعر عمر مرموش قبل الجولة 30 من الدوري الإنجليزي

05:27 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

عمر مرموش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي، عمر مرموش، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ميلوس كيركيز (بورنموث) 5.3 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.6 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 9.4 مليون جنيه إسترليني

أنتوني إلانجا (نوت فورست) 5.4 مليون جنيه إسترليني

عمر مرموش (مانشستر سيتي) 7.4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كريس وود (نوتنجهام فورست) 7.2 مليون جنيه إسترليني

لامير بوجارد (أستون فيلا) 3.9 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مرموش عمر مرموش فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال
إنستاباي أم المحافظ الإليكترونية.. ما أفضل تطبيق لتحويل الأموال إلكترونيا؟
هل تشهد مصر أكبر وأعنف عاصفة ترابية غدًا؟.. الأرصاد تُجيب