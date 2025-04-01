فانتازي.. ارتفاع سعر عمر مرموش قبل الجولة 30 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي، عمر مرموش، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ميلوس كيركيز (بورنموث) 5.3 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.6 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 9.4 مليون جنيه إسترليني

أنتوني إلانجا (نوت فورست) 5.4 مليون جنيه إسترليني

عمر مرموش (مانشستر سيتي) 7.4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كريس وود (نوتنجهام فورست) 7.2 مليون جنيه إسترليني

لامير بوجارد (أستون فيلا) 3.9 مليون جنيه إسترليني