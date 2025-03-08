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متفوقا على نفسه.. رقم قياسي تاريخي لمحمد صلاح في فانتازي الدوري الإنجليزي

10:36 م السبت 08 مارس 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

سجل صلاح ركلتي جزاء ليقود ليفربول للفوز 3-1 على ساوثهامبتون اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 28 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع المصري بفانتازي الدوري الإنجليزي في موسم 2024/25 الجاري إلى 306 نقطة، بعدما حصد 12 نقطة بفضل هدفين ضد ساوثهامبتون.

وكسر صلاح الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تحقيقا للنقاط في الفانتازي بموسم واحد، والمسجل باسمه أيضًا (303 نقطة في موسم 2017/18).

ويتبقى للاعب صاحب الـ 32 عاما 9 مباريات على نهاية موسم فانتازي الدوري الإنجليزي، يمكنه خلالهم توسيع الفارق في الصدارة التاريخية.

أكثر اللاعبين تحقيقا للنقاط في تاريخ فانتازي الدوري الإنجليزي

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