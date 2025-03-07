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صلاح يقود أفضل تشكيل الجولة 28 من فانتازي الدوري الإنجليزي

12:10 م الجمعة 07 مارس 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 28، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من العوائد الهجومية والدفاعية.

وشهد التشكيل اختيار صلاح قائدا للفريق، وكول بالمر لاعب تشيلسي نائبا له.

أفضل 11 لاعبا للجولة 28 من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: يورجنسن (تشيلسي - 4.2 مليون).

خط الدفاع: أرنولد (ليفربول - 7.4 مليون) - جابرييل (أرسنال - 6.3 مليون) - مونيوث (كريستال - 5 مليون).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول - 13.8 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11.1 مليون) - مبيومو (برينتفورد - 8.1 مليون) - بوين (وست هام - 7.4 مليون).

خط الهجوم: واتكينز (أستون فيلا - 8.9 مليون) - نيكيتاه (كريستال - 5.9 مليون) - بيتو (إيفرتون - 5.1 مليون).

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