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فانتازي.. ارتفاع سعر أليسون بيكر قبل الجولة 28

11:36 ص الجمعة 07 مارس 2025

أليسون بيكر حارس ليفربول

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كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 7 مارس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بريان مبيومو (برينتفورد) 8.1 مليون جنيه إسترليني

بيدرو نيتو (تشيلسي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

مارك جويهي (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني

بيتو (إيفرتون) 5.1 مليون جنيه إسترليني

أليسون بيكر (ليفربول) 5.6 مليون

لاعبون انخفضت أسعارهم

لم ينخفض سعر أي لاعب اليوم

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