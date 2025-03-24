صلاح ينفرد.. أكثر لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي حصدا للنقاط في موسم 2025

كتب - محمد القرش:

شهدت أول 29 جولة من فانتازي الدوري الإنجليزي، تألق العديد من اللاعبين غير المتوقع حصدهم العديد من النقاط.

ويعد حارس مرمى فريق نوتنجهام فورست، ماتز سيلز، أكثر حراس مرمى فانتازي الدوري الإنجليزي حصدا للنقاط حتى الآن برصيد 125 نقطة.

تشكيلة أفضل اللاعبين حصدا للنقاط خلال أول 29 جولة

حراسة المرمى: ماتز سيلز (نوتنجهام - 125 نقطة).

خط الدفاع: ميلينكوفيتش (نوتنجهام - 120 نقطة) - أولا آينا (نوتنجهام - 122 نقطة) - أرنولد (ليفربول - 135 نقطة).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول - 306 نقطة) - بالمر (تشيلسي - 181 نقطة) - مبيومو (برينتفورد - 179 نقطة) - برونو (اليونايتد - 152 نقطة).

خط الهجوم: كريس وود (نوتنجهام - 174 نقطة - هالاند (السيتي - 171 نقطة) - إيزاك (نيوكاسل - 169 نقطة).