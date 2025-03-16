فانتازي.. ارتفاع سعر عمر مرموش

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأحد ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي، عمر مرموش، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 16 مارس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14.8 مليون جنيه إسترليني

عمر مرموش (مانشستر سيتي) 7.3 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.6 مليون جنيه إسترليني

يورجن ستراند لارسن (ولفرهامبتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

رومان إيسي (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني إليمان

ندياي (إيفرتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني

لويس هال (نيوكاسل) 4.8 مليون جنيه إسترليني

إريك دا سيلفا موريرا (نوتنجهام فورست) 4.3 مليون جنيه إسترليني

أليكس مكارثي (ساوثامبتون) 4.2 مليون جنيه إسترليني

لوكاس فابيانسكي (وست هام)4 مليون جنيه إسترليني