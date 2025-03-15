فانتازي مصراوي.. النصائح النهائية للجولة 29 من الدوري الإنجليزي مع عمر سلامة

كتب - يوسف محمد:

تنطلق الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بإقامة 4 مباريات في نفس التوقيت.

ويقدم لكم "مصراوي" الحلقة الأسبوعية لبرنامج الفانتازي، والذي يقدم من خلاله أبرز نصائح الجولات المقبلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

لا بد من الوضع في الاعتبار، أن هناك 4 فرق لن تشارك في هذه الجولة من بطولة الدوري الإنجليزي، وهم: "أستون فيلا، كريستال بالاس ونيوكاسل"، الأفضل الابتعاد عن لاعبيهم أو بقائهم على الدكة.

من الممكن التفكير في برونو فيرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد، المتألق في الثلاث مباريات الأخيرة بالدوري، من خلال التسجيل والصناعة، بجانب مواجهة فريقه لليستر سيتي الذي يقترب من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وفي غياب محمد صلاح، لا بد من التفكير في هالاند، كذلك إيفانيلسون من بورنموث، كريس وود أو كالون هودسون أودوي من نوتنجهام.

لمشاهدة المزيد من نصائح الجولة 29 من فانتازي الدوري الإنجليزي، تابع الفيديو التالي: