مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
15:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
18:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

فانتازي مصراوي.. النصائح النهائية للجولة 29 من الدوري الإنجليزي مع عمر سلامة

04:53 م السبت 15 مارس 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تنطلق الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بإقامة 4 مباريات في نفس التوقيت.

ويقدم لكم "مصراوي" الحلقة الأسبوعية لبرنامج الفانتازي، والذي يقدم من خلاله أبرز نصائح الجولات المقبلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

لا بد من الوضع في الاعتبار، أن هناك 4 فرق لن تشارك في هذه الجولة من بطولة الدوري الإنجليزي، وهم: "أستون فيلا، كريستال بالاس ونيوكاسل"، الأفضل الابتعاد عن لاعبيهم أو بقائهم على الدكة.

من الممكن التفكير في برونو فيرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد، المتألق في الثلاث مباريات الأخيرة بالدوري، من خلال التسجيل والصناعة، بجانب مواجهة فريقه لليستر سيتي الذي يقترب من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وفي غياب محمد صلاح، لا بد من التفكير في هالاند، كذلك إيفانيلسون من بورنموث، كريس وود أو كالون هودسون أودوي من نوتنجهام.

لمشاهدة المزيد من نصائح الجولة 29 من فانتازي الدوري الإنجليزي، تابع الفيديو التالي:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الإنجليزي فانتازي مانشستر يونايتد محمد صلاح فانتازي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد
نشرة الفتاوى| حكم قضاء الصلاة عن المتوفى والطلاق عن طريق الهاتف وأحكام مهمة يوضحها المفتي
وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية