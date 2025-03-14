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أفضل 5 لاعبين للجولة 29 من فانتازي الدوري الإنجليزي

03:42 م الجمعة 14 مارس 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 29، يمكنهم تحقيق عوائد هجومية ودفاعية ضخمة.

وشهد التشكيل تعيين لاعب مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند قائد للفريق بجانب كريس وود نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة 29 من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: بيكفورد (إيفرتون - 5.1 مليون).

الدفاع: جابرييل (أرسنال - 6.3 مليون) - ميلينكوفيتش (نوتنجهام - 4.8 مليون) - أيت نوري (ولفرهامبتون - 4.8 مليون).

الوسط: فيرنانديز(اليونايتد - 8.4 مليون) - مبيومو (برينتفورد - 8.1 مليون) - جيبس وايت (نوتنجهام - 6.6 مليون) - كلويفيرت (بورنموث - 6.2 مليون).

الهجوم: إيرلينج هالاند (السيتي - 14.7 مليون) - كريس وود (نوتنجهام - 7.3 مليون) - لارسن (ولفرهامبتون - 5.2 مليون).

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