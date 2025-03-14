مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
21:30

سموحة

كأس مصر

بيراميدز

- -
21:30

إنبي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

برايتون

الدوري الإسباني

فياريال

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب نوتنجهام قبل الجولة 29

01:06 م الجمعة 14 مارس 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 14 مارس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مورجان جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست) 6.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لم ينخفض سعر أي لاعب اليوم

يذكر أن الجولة 29 من فانتازي الدوري الإنجليزي تبدأ غدا السبت، بمباراة مانشستر سيتي وبرايتون.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي مورجان جيبس وايت نوتنجهام الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم بمصر مع بداية تعاملات السبت
ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن ذروة الموجة الحارة وموعد تحسن الطقس
10 صور من تجهيزات مائدة إفطار المطرية السنوي