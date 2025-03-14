فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب نوتنجهام قبل الجولة 29

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 14 مارس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مورجان جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست) 6.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لم ينخفض سعر أي لاعب اليوم

يذكر أن الجولة 29 من فانتازي الدوري الإنجليزي تبدأ غدا السبت، بمباراة مانشستر سيتي وبرايتون.