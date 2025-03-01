مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

0 0
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

0 0
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

فانتازي مصراوي.. النصائح النهائية للجولة 28 من الدوري الإنجليزي (فيديو)

03:08 ص السبت 01 مارس 2025

11zon_resized (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - يوسف محمد:


تنطلق منافسات الجولة ال 28 من فانتازي الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل الموافق 8 مارس الجاري، بمواجهة قوية تجمع بين فريقي نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي.


ونعرض لكم الحلقة الأسبوعية لبرنامج فانتازي "مصراوي"، والذي يُقدم من خلاله أبرز نصائح الجولات المقبلة للدوري الإنجليزي الممتاز.


يمكن التفكر في استقدام بيدرو نيتو في ظل الأداء المميز له مع تشيلسي، بجانب مواجهتهم لفريق الذي يتواجد في قاع الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى قدرة نيتو على التسجيل أو الصناعة في المباريات الأخيرة.


كما أنه يمكن التفكير في ويسا من برينتفورد، بعدما بدأ في استعادة مستواه بشكل كبير، سجل في الجولة الماضية للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى استقبال فريقه لأستون فيلا على ملعبه، مما يسمح له بالتألق بشكل أكبر.


لمشاهدة المزيد من نصائح الجولة 28 من فانتازي الدوري الإنجليزي، تابع الفيديو التالي:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي مصراوي النصائح النهائية الجولة 28 من الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان