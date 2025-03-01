فانتازي مصراوي.. النصائح النهائية للجولة 28 من الدوري الإنجليزي (فيديو)



كتب - يوسف محمد:



تنطلق منافسات الجولة ال 28 من فانتازي الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل الموافق 8 مارس الجاري، بمواجهة قوية تجمع بين فريقي نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي.



ونعرض لكم الحلقة الأسبوعية لبرنامج فانتازي "مصراوي"، والذي يُقدم من خلاله أبرز نصائح الجولات المقبلة للدوري الإنجليزي الممتاز.



يمكن التفكر في استقدام بيدرو نيتو في ظل الأداء المميز له مع تشيلسي، بجانب مواجهتهم لفريق الذي يتواجد في قاع الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى قدرة نيتو على التسجيل أو الصناعة في المباريات الأخيرة.



كما أنه يمكن التفكير في ويسا من برينتفورد، بعدما بدأ في استعادة مستواه بشكل كبير، سجل في الجولة الماضية للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى استقبال فريقه لأستون فيلا على ملعبه، مما يسمح له بالتألق بشكل أكبر.



لمشاهدة المزيد من نصائح الجولة 28 من فانتازي الدوري الإنجليزي، تابع الفيديو التالي: