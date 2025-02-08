كتب - يوسف محمد:

شهدت فترة الانتقالات الشتوية الحالية، انضمام عدد من اللاعبين إلى بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، رفقة أغلب الأندية في المسابقة.

وانضمام عدد من اللاعبين إلى مسابقة الدوري الإنجليزي ولعبة فانتازي، أتاح الفرصة أمام مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي للقيام بأكثر من خيار.

يعد النجم المصري عمر مرموش، هو أعلى صفقات يناير في الدوري الإنجليزي، من ناحية السعر في فانتازي الدوري الإنجليزي، بقيمة وصلت إلى 7 مليون يورو.

وجاءت أسعار اللاعبين المنضمين حديثا لفانتازي الدوري الإنجليزي كالتالي:

- عمر مرموش، مانشستر سيتي، 7 مليون جنيه إسترليني.

- ماركو أسينسيو، أستون فيلا، 6 مليون جنيه إسترليني.

- نيكو جونزاليس، مانشستر سيتي، 6 مليون جنيه إسترليني.

- ماثيس هاتف، توتنهام، 6 مليون جنيه إسترليني.

- دونييل مالين، أستون فيلا، 5.5 مليون جنيه إسترليني.

- دييغو جوميز، برايتون، 5.5 مليون جنيه إسترليني.

- رومان إيسي، كريستال بالاس، 5 مليون جنيه إسترليني.

- ألبرت جرونباك، ساوثهامبتون، 5 مليون جنيه إسترليني.

- مارشال مونيتس، وولفرهامبتون، 5 مليون جنيه إسترليني.

- عبد القادر خوسانوف، مانشستر سيتي، 5 مليون جنيه إسترليني.

- يانغ مين هيوك، توتنهام، 4.5 مليون جنيه إسترليني.

- أندريس جارسيا، أستون فيلا، 4.5 مليون جنيه إسترليني.

- مايكل كايود، برينتفورد، 4.5 مليون جنيه إسترليني.

- إيران كاشينن برايتون المدافع 4.5 مليون جنيه إسترليني.

- فيتور ريس، 4.5 مليون جنيه إسترليني.

- باتريك دورجو، مانشستر يونايتد، 4.5 مليون جنيه إسترليني.

- كيفن دانسو، توتنهام، 4.5 مليون جنيه إسترليني.

- ناصر ججيجا، وولفرهامبتون، 4.5 مليون جنيه إسترليني.

- أليكس بالمر، إيبسويتش، 4.5 مليون جنيه إسترليني.

- أنطونين كينسكي، توتنهام، 4.5 مليون جنيه إسترليني.

- ماتاي أكينمبوني، بورنموث، 4 مليون جنيه إسترليني.

- خوليو سولير، بورنموث، 4 مليون جنيه إسترليني.

- بن جودفري، إيبسويتش، 4 مليون جنيه إسترليني.

- وويو كوليبالي، ليستر سيتي، 4 مليون جنيه إسترليني.

- يواكيم كاي ساندا، ساوثهامبتون، 4 مليون جنيه إسترليني.

- ويلينجتون، ساوثهامبتون ، 4 مليون جنيه إسترليني.

- إيمانويل أجبادو، وولفرهامبتون، 4 مليون جنيه إسترليني.