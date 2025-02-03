ماذا قدم محمد صلاح ومرموش في الجولة 24 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

انفجر محمد صلاح في الجولة 24 من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفي فوز ليفربول على بورنموث، ليعزز صدارة الريدز لجدول الترتيب.

وحصد الفرعون المصري 16 نقطة، بفضل هدفين "10 نقاط" والمشاركة في 90 دقيقة "نقطتين"، وشباك نظيفة "نقطة" و3 نقاط إضافية.

ويتبقى لصلاح مباراة أمام إيفرتون يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير، حيث كانت مؤجلة من الجولة 15 بسبب سوء الأحوال الجوية في أنفيلد.

ومن جانبه، واصل مرموش المشاركة مع مانشستر سيتي أساسيا لكن دون تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة، ليحصد نقطتين بفضل المشاركة في 71 دقيقة.

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