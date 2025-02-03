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فانتازي.. انخفاض سعر 3 لاعبين

12:03 م الإثنين 03 فبراير 2025

فانتازي

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الإثنين انخفاض سعر 3 لاعبين، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جاستن كلويفرت (بورنموث) 5.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جيمس جوستين (ليستر سيتي) 4.1 مليون جنيه إسترليني

أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) 7.6 مليون جنيه إسترليني

يرسون موسكويرا (ولفرهامبتون) 3.8 مليون جنيه إسترليني

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