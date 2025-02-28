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ماذا قدم صلاح ومرموش في الجولة 27 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

05:57 م الجمعة 28 فبراير 2025

عمر مرموش ومحمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

شهدت الجولة 27 من فانتازي الدوري الإنجليزي مشاركة الثنائي المصري، محمد صلاح وعمر مرموش، أساسيا مع أنديتهم.

وحصد صلاح 6 نقاط بفضل تمريرة حاسمة "3 نقاط" والمشاركة في 90 دقيقة "نقطتين" ونقطة شباط نظيفة.

ورفع الجناح المصري عدد نقاطه إلى 291 متصدرا جدول ترتيب أكثر اللاعبين حصدا للنقاط في فانتازي الدوري الإنجليزي 2024/25.

وللمرة الثانية على التوالي، حصد عمر مرموش نقطتين فقط بعد الفشل في التسجيل أو صناعة الأهداف خلال 73 دقيقة ضد توتنهام هوتسبير.

وخلال 5 مواجهات لمرموش مع السيتي منذ انضمامه حصد 25 نقطة، حيث سجل 3 أهداف في مباراة نيوكاسل يونايتد.

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