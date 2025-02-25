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فانتازي.. ارتفاع سعر جارود بوين قبل الجولة 27

07:08 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

فانتازي

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كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جيمس تاركوفسكي (إيفرتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

مورجان روجرز (أستون فيلا) 5.6 مليون جنيه إسترليني

كاميرون بورجيس (إيبسويتش) 3.8 مليون جنيه إسترليني

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جارود بوين فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي
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