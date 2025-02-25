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صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة 27 من فانتازي الدوري الإنجليزي

07:05 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة 27 من البريميرليج، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من العوائد الهجومية والدفاعية.

وشهدت التشكيل تعيين نجم ليفربول، محمد صلاح، قائدا للفريق بجانب كول بالمر لاعب تشيلسي نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة 27 من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: هيندرسون (كريستال بالاس - 4.5 مليون).

خط الدفاع: أرنولد (ليفربول - 7.4 مليون) - جابرييل (أرسنال - 6.3 مليون) - وان بيساكا (وست هام - 4.4 مليون).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول - 13.7 مليون) - كول بالمر (تشيلسي - 11.1 مليون) - فيرنانديز (مانشستر يونايتد - 8.3 مليون) - بوين (وست هام - 7.4 مليون).

خط الهجوم: ماتيتا (كريستال بالاس - 7.4 مليون) - كونيا (ولفرهامبتون - 6.9 مليون) - يوان ويسا (برينتفورد - 6.4 مليون).

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