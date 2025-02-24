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فانتازي.. انخفاض سعر لاعب ليفربول

11:10 ص الإثنين 24 فبراير 2025

فانتازي

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الاثنين انخفاض سعر لاعب ليفربول، كودي جاكبو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ماركوس راشفورد (أستون فيلا) 6.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كودي جاكبو (ليفربول) 7.5 مليون جنيه إسترليني،

أماد ديالو (مانشستر يونايتد) 5.4 مليون جنيه إسترليني

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