فانتازي.. انخفاض سعر كول بالمر

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كاورو ميتوما (برايتون) 6.4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جواو بيدرو (برايتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

كول بالمر (تشيلسي) 11.1 مليون جنيه إسترليني

رومان إيسي (كريستال بالاس) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ألبرت جرونباك (ساوثامبتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

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