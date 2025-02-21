فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 26 من الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي، خمسة أسماء من المتوقع تألقهم خلال الجولة ال26، من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن اللاعبين الذين تم ترشيحهم من قبل الخبراء لمدربي فانتازي الدوري الإنجليزي، لياندرو تروسارد (أرسنال 6.9 مليون جنيه إسترليني)، جاستن كلويفرت (بورنموث 6.0 مليون جنيه إسترليني)، بيدرو بورو (توتنهام 5.4 مليون جنيه إسترليني)، كيفن شايد (برينتفورد 5.1 مليون جنيه إسترليني)، بيتو (إيفرتون 4.9 مليون جنيه إسترليني).

لياندرو تروسارد (أرسنال 6.9 مليون جنيه إسترليني)

يواجه تروسارد مع أرسنال فريق وست هام، وهو الفريق الذي نجح في تسجيل هدفين في آخر ثلاث مباريات له أمامهم، وحصد اللاعب البلجيكي 12 نقطة في ملعب لندن في الجولة الـ13، وهو أعلى عدد له هذا الموسم، كما أن مشاركته مضمونة في ظل إصابة 4 لاعبين أساسيين في هجوم أرسنال، مما جلعه يظهر بشكل أساسي مع الفريق في آخر 6 مباريات.

جاستن كلويفرت (بورنموث 6.0 مليون جنيه إسترليني)

يلاقي فريق بورنموث نظيره وولفرهامبتون، وهو الفريق الذي سجل كلويفرت ثلاثية تاريخية في مرماه، في الجولة ال13 من المسابقة، في اللقاء الذي فاز فيه بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين، وكانت هذه المباراة، بمثابة بداية لسلسلة من النتائج المتميزة للاعب الهولندي مع الفريق، حيث تمكن من تسجيل 71 نقطة في 12 مباراة، يعد محمد صلاح لاعب الوسط الوحيد الذي يسبقه في عدد النقاط في هذه الفترة.

بيدرو بورو (توتنهام 5.4 مليون جنيه إسترليني)

تمكن فريق توتنهام، من الحفاظ على نظافة شباكه في آخر مباراتين بالبريميرليج، لأول مرة في الموسم الحالي، ويستطيع توتنهام الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي في الجولة 26 عندما يواجه إيبسويتش تاون، يستطيع بدرو بورو أن يهدد دفاعات إبسويتش تاون بشكل كبير، خاصة وأن الظهير الأيمن لفريق توتنهام سدد 10 تسديدات، 8 فرص خلال الجولات الست الماضية، وهو يحتل المركز الخامس بين أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونجح بورو في تقديم تمريرة حاسمة في مباراة الذهاب بالدور الأول أمام إبسويتش تاون، في الجولة 11. قدم الدولي الإسباني تمريرة حاسمة، وهي واحدة من سبع مساهمات هجومية للاعب في فانتازي.

كيفن شايد (برينتفورد) 5.1 مليون جنيه إسترليني

نجح سايد في تسجيل هدفا في ثلاث مباريات متتالية مع برينتفورد، قبل مواجهة اليوم أمام ليستر سيتي، فمنذ عودته إلى التشكيلة الأساسية لبرينتفورد في الجولة 23، سدد شادي 10 تسديدات داخل منطقة الجزاء، وهو ما حققه الثنائي برايان مبيومو (7.9 مليون جنيه إسترليني) ويوان ويسا (6.3 مليون جنيه إسترليني) مجتمعين، بل أن هذا العدد أكثر مما حققه أي لاعب خط وسط آخر خلال الجولات الثلاث الماضية.

بيتو (إيفرتون 4.9 مليون جنيه إسترليني)

استفاد بيتو من غياب دومينيك كالفيرت لوين (5.4 مليون جنيه إسترليني) بسبب الإصابة، حيث بدأ أساسي في آخر ثلاث مباريات لفريقه بالدوري، سجل 4 أهداف في آخر مباراتين بالمسابقة، من المتوقع أن يحصل على المزيد من الفرص التهديفية حينما وياجه مان يونايتدن الذي لم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 12 مباراة، سوى مرة واحدة فقط، فقط ليستر لديه سجل أسوأ من المان يونايتد، حيث لم يحقق اي انتصار بدون استقبال أهداف من الجولة ال 14 بالمسابقة.

اقرأ أيضا:

تفاؤل وثقة بيسيرو.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلي

بيسيرو يستعين بالإسماعيلي وبتروجيت لمواجهة الأهلي