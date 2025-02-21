من هو أفضل كابتن للجولة 26 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

كتب - يوسف محمد:

يتحدث كشافة الدوري الإنجليزي، عن إمكانية جعل محمد صلاح (13.7 مليون جنيه إسترليني)، قائدًا للفريق ضد مانشستر سيتي في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتسجيل صلاح لهدف وصناعته آخر ضد أستون فيلا يوم الأربعاء الماضي، رفع النجم المصري رصيده إلى 271 نقطة في الموسم، مما يعني أنه في طريقه لتحطيم رقمه القياسي البالغ 303 نقطة في موسم واحد بفانتازي، مع تبقي 12 مباراة للريدز في الموسم الحالي.

ووصل إجمالي نقاط صلاح التي حققها صلاح خارج أرضه، إلى 168 نقطة، بفارق سبع نقاط فقط عن كول بالمر (11.2 مليون جنيه إسترليني)، ثاني أعلى لاعب تهديفًا في فانتازي، ويتفوق على 163 نقطة لكريس وود (7.1 مليون جنيه إسترليني)، ثالث أعلى لاعب تهديفًا.

من هم أفضل بدائل صلاح للشارة؟

ومن أفضل البدائل الذي يمكن منحهم شارك القيادة بدلا من صلاح، هم أولي واتكينز (8.9 مليون جنيه إسترليني)، بريان مبيومو (7.9 مليون جنيه إسترليني).

ونجح أولى واتكينز في الاستمرار بالأداء المميز في ملعب "فيلا بارك"، حيث تمكن من تسجيل هدفين في مرمى كلا من إبسويتش تاون وليفربول في الجولة المزدوجة 25.

ونجح أولي واتكينز في تسجيل خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة وحصد 53 نقطة في آخر سبع مباريات بالبطولة.

كما أن أداء بريان مبيومو ضد الأندية الصاعدة، يدل على اقترابه من حصد عدد كبير من النقاط، عندما عندما يواجه فريقه برينتفورد ليستر سيتي اليوم الجمعة، حيث تمكن اللاعب من حصد 50 نقطة من 6 مباريات مع مثل هؤلاء الخصوم.

واختيار الثنائي ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد (9.5 مليون جنيه إسترليني) أو وود لاعب نوتنجهام فورست ، في مواجهتهما على ملعب سانت جيمس بارك، أمر غير ضروري.

كما أن فريق بورنموث خلال مواجهته فريق وولفرهامبتون على أرضه، يمكن أن يقدم بديلين اقتصاديين، وهما ازدهر دانجو واتارا (5.1 مليون جنيه إسترليني)، الذي سجل أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في أخر 4 مباريات، زميله بالفريق كلويفرت (6.0 مليون جنيه إسترليني) الذي سجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال نفس الفترة، وحصد 22 و13 نقطة على التوالي ضد نيوكاسل ونوتنغهام فورست.

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