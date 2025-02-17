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فانتازي.. مرموش يتصدر قائمة الأكثر شراء بعد هاتريك نيوكاسل

02:08 م الإثنين 17 فبراير 2025

عمر مرموش (5)

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كتب - محمد القرش:

تصدر المهاجم المصري، عمر مرموش، قائمة الأكثر شراءً قبل الجولة 26 من فانتازي الدوري الإنجليزي.

وتم شراء اللاعب المصري من قبل 275.253 ألف مدرب فانتازي حتى الآن، لترتفع نسبة ملكيته إلى 5%، بعد أسابيع قليلة من انضمامه لمانشستر سيتي.

وجاء ذلك بعدما سجل مرموش (7.1 مليون جنيه إسترليني) ثلاثية في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، التي أقيمت في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحق مرموش 17 نقطة في الجولة 25، بفضل ثلاثة أهداف "12 نقطة"، والمشاركة في 75 دقيقة "نقطتين"، و3 نقاط إضافية.

وجاء لاعب بورنموث، جوستين كلويفرت، في المركز الثاني بالقائمة "152.765 عملية شراء" بفضل تمريرة حاسمة ضد ساوثهامبتون.

أكثر اللاعبين شراء قبل الجولة 26 من فانتازي الدوري الإنجليزي

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