لأول مرة.. ارتفاع سعر عمر مرموش في فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الاثنين ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي لأول مرة، عمر مرموش، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كيبا أريزابالاجا (بورنموث) 4.6 مليون جنيه إسترليني

عمر مرموش (مانشستر سيتي) 7.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

يُذكر أن مرموش انضم لنادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فرانكفورت الألماني، قبل أن يسجل ثلاثية في مرمى نيوكاسل يونايتد.