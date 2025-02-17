مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
16:00

إنبي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
19:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

رايو فاييكانو

دوري أبطال آسيا للنخبة

بيرسبوليس

- -
18:00

النصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

لأول مرة.. ارتفاع سعر عمر مرموش في فانتازي الدوري الإنجليزي

10:45 ص الإثنين 17 فبراير 2025

عمر مرموش (13)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الاثنين ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي لأول مرة، عمر مرموش، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كيبا أريزابالاجا (بورنموث) 4.6 مليون جنيه إسترليني

عمر مرموش (مانشستر سيتي) 7.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

يُذكر أن مرموش انضم لنادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فرانكفورت الألماني، قبل أن يسجل ثلاثية في مرمى نيوكاسل يونايتد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مرموش عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور