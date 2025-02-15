كم نقطة حصدها مرموش في الجولة 25 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

شهدت الجولة 25 من فانتازي الدوري الإنجليزي تألق المهاجم المصري، عمر مرموش، حيث سجل ثلاثية في فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد برباعية دون رد.

وحصد مرموش 14 نقطة، بفضل ثلاث أهداف "12 نقطة والمشاركة في 75 دقيقة "نقطتين"، وفي انتظار احتساب النقاط الإضافية والمتوقع لها 3.

ومنذ انضمام المهاجم المصري للدوري الإنجليزي، لعب 3 مباريات بشكل أساسي حصد خلالهم 18 نقطة.

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره ليفربول في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي، ضمن مواجهات الجولة 26 من البريميرليج.

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