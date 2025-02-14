للمرة الثالثة على التوالي.. صلاح يقود أفضل تشكيل لجولة فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 25 من البريميرليج، قبل غلق نافذة انتقالات الأسبوع في تمام الساعة 8.30 مساء اليوم الجمعة.

وشهد التشكيل تعيين صلاح قائدا للفريق للمرة الثالثة على التوالي بعد الجولتين 23 و24، بجانب أولي واتكينز نائبا له عندما يلاقي ليفربول وإبسويتش تاون.

أفضل تشكيل للجولة 25 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: مارتينيز (أستون فيلا - 5 مليون)

خط الدفاع: فان دايك (ليفربول - 6.4 مليون) - جابرييل (أرسنال - 6.3 مليون) - كيركيز (بورنموث - 5 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 13.7 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11.2 مليون) - تروسارد (أرسنال - 6.8 مليون) - كلويفرت (بورنموث - 5.9 مليون) - روجرز (أستون فيلا - 5.6 مليون).

خط الهجوم: أولي واتكينز (أستون فيلا - 8.9 مليون) - جاكبو (ليفربول - 7.6 مليون).