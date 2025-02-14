محمد صلاح يقترب من كسر الرقم القياسي لفانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

اقترب اللاعب المصري، محمد صلاح، من كسر الرقم القياسي لفانتازي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ والمسجل باسمه أيضًا.

ووصل صلاح للنقطة رقم 251 في فانتازي خلال 24 جولة بموسم 2024/25، بعد أن سجل هدفا وصنع آخر في تعادل ليفربول مع إيفرتون.

ويتبقى للمصري 53 نقطة فقط من أجل كسر الرقم القياسي لفانتازي من حيث النقاط المحقق خلال موسم واحد، والمسجل باسمه عندما حقق 303 نقطة في موسم 2017/18 مع الريدز.

ويحتل موسم صلاح المركز الخامس عشر في قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا للنقاط بموسم واحد حتى الآن، ولا يزال متبقي 14 مباراة على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضًا:

فانتازي.. هل يجب اختيار صلاح "تريبل كابتن" في الجولة 25 المزدوجة؟

الجولات الفارغة والمزدوجة في فانتازي الدوري الإنجليزي 2024-2025