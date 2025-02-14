فانتازي.. انخفاض سعر 7 لاعبين قبل الجولة 25

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل مارتينيلي (أرسنال) 6.6 مليون جنيه إسترليني

إسماعيلا سار (كريستال بالاس) 5.6 مليون جنيه إسترليني

أداما تراوري (فولهام) 4.6 مليون جنيه إسترليني

أليكس إيوبي (فولهام) 5.7 مليون جنيه إسترليني

كيفن دي بروين (مان سيتي) 9.3 مليون جنيه إسترليني

إيلكاي جوندوجان (مان سيتي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

آرون وان بيساكا (وست هام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

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