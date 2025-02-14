الجولات الفارغة والمزدوجة في فانتازي الدوري الإنجليزي 2024-2025

كتب - يوسف محمد:

أعلن الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، عن كل ما يمكن توضيحه حتى الآن عن الأسابيع الفارغة والمزدوجة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وتحتوي الجولة المزدوجة على أكثر من 10 مباريات، عادية، حيث يلعب نادٍ واحد على الأقل مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز في جولة واحدة، بينما تضم الجولة الفارغة عدد أقل من المباريات العشر المعتادة، مع عدم وجود مباراة لفريق واحد على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجولة المزدوجة 25

سيلعب ليفربول وأستون فيلا فقط، في الجولة المزدوجة 25، وسيلعب أستون فيلا في المباراتين على أرضه في المرتين، حينما يستضيف إيبسويتش تاون وليفربول، في حين يستضيف الريدز وولفرهامبتون قبل مواجهة أستون فيلا.

إذا كان لديك إمكانية استخدام بطاقة ترابيل كابتن الآن، فيعد هذا الوقت الأفضل لاستخدامها على نجم ليفربول على محمد صلاح (13.7 مليون جنيه إسترليني)، خاصة بعد خروج ليفربول من كأس الاتحاد والذي يعني صعوبة خوضه أي مواجهات مزدوجة في الفترة المقبلة.

الجولة الفارغة 29

صعود ليفربول ونيوكاسل، إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، يعني أن كلا منهما سيعاني من الجولة 29 بالدوري الإنجليزي، بالرغم من تأجيل مباراة ليفربول أمام أستون فيلا إلى الجولة 25، فإن مباراة نيوكاسل على أرضه أمام كريستال بالاس لم يتم تحديد موعدها إلى الأن، يتوقع أن يتم منح كلا الناديين جولة مزدوجة في وقت لاحق من الموسم.

ويمكن أن يستخدم المدربون خاصية Free Hit للتغيير في هذه الجولة، نظرًا لأن صلاح ليفربول وألكسندر إيزاك نيوكاسل (9.5 مليون جنيه إسترليني) من بين اللاعبين الثلاثة الأكثر امتلاكًا في فانتازي، حيث يستمرون في 71 و 60 في المائة من الفرق على التوالي.

ومن الممكن غياب 8 أندية عن المباريات في الجولة 34، مقارنة بأربعة أندية فقط في الجولة 29، يفكر بعض المديرين في استخدام انتقالاتهم المجانية لتقليل عدد اللاعبين الذين لديهم BGW 29 في فرقهم قبل Wildcarding في الجولة 30.

الجولة الفارغة 34

سوف تلعب الجولة الـ 34 في بطولة الدوري الإنجليزي، في نفس وقت مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد، لذلك من الممكن تأجيل بعض اللقاءات، وهناك تسعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز ودعوا كأس الاتحاد الإنجليزي يمكنهم لعب مباريات الجولة 34 في فانتازي، هم: "آرسنال، برينتفورد، تشيلسي، إيفرتون، ليستر سيتي، ليفربول، ساوثهامبتون، توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد"، هناك مباراتان فقط مؤكدتان في الدوري الإنجليزي، ستقامان في الجولة 34، هما مباراتي تشيلسي ضد إيفرتون وليفربول ضد توتنهام.

وكانت قرعة الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي أقيمت مساء الاثنين الماضي، وضمت أربعة مواجهات بين فرق الدوري الإنجليزي، مما يعني خروج فريق واحد من الدرجة الأولى وتحريره للعب مباراة الجولة 34، تلك اللقاءات هي، بورنموث ضد ولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد ضد فولهام، ونيوكاسل ضد برايتون آند هوف ألبيون، ونوتنغهام فورست ضد إيبسويتش تاون.

وقرعة الدور الخامس في كأس الاتحاد جاءت كالتالي، أستون فيلا ضد كارديف، بورنموث ضد ولفرهامبتون، كريستال بالاس ضد ميلوول، نوتنغهام فورست ضد إيبسويتش، مانشستر سيتي ضد بليموث، مانشستر يونايتد ضد فولهام، نيوكاسل ضد برايتون وبريستون ضد بيرنلي.

وحال حقق بورنموث الفوز على وولفرهامبتون، فإن مباراة الأخير ستكون على أرضه كما هى في الجولة 34 أمام ليستر سيتي الذي ودع بطولة كأس الاتحاد، الأمر ذاته حال تمكن مان يونايتد من تحقيق الفوز على فولهام، في الكأس، ستكون مباراة الأخير أمام ساوثهامبتون بالجولة 34 بالدوري كما هى.

وإذا تمكن نيوكاسل من الفوز على برايتون، فإن مباراة برايتون أمام وست هام ستكون كما هى في الجولة 34، كما أن الأمر نفسه سيكون حال تمكن إيبسويتش من الفوز على نوتنجهام فورست، ستظل مباراة الجولة ال 34 كما هي في الدوري.

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