كتب - يوسف محمد:

يعد هذا هو الوقت المناسب، لاستخدام خاصية Triple Captain، على نجم ليفربول محمد صلاح (13.7 مليون جنيه إسترليني)، حيث يستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون، قبل مواجهة أستون فيلا، هما الفريقان اللذان لديهما جولة مزدوجة فقط.

وفي موسمه الثامن مع ليفربول، يعيش محمد صلاح أفضل بداية له في موسم فانتازي، بعدما نجح في جمع 251 نقطة خلال 24 مباراة تحت قيادة أرني سلوت.

ونجح صلاح في الجولة المزدوجة 24، في جمع 16 و13 نقطة خلال مباراتيه ضد بورنموث وإيفرتون، وأداء صلاح يعزز في لقاءاته السابقة مع منافسيه في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي هذا الموسم من جاذبيته، حيث حصد 10 نقاط أمام وولفرهامبتون و14 نقطة أمام فيلا.

ولم يتمكن فريق وولفرهامبتون في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 12 مباراة خارج أرضه، فيما حافظ أستون فيلا على نظافة شباكه مرتين فقط في 12 مباراة على أرضه.

هل هذه آخر مباراة مزدوجة لصلاح هذا الموسم؟

وعقب توديع ليفربول لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، تكون بذلك هذه آخر مباراة مزدوجة يخوضها صلاح مع الريدز هذا الموسم،

ويجب على مديري الفانتازي أن يتذكروا أنه إذا كانت خاصية المير المساعد حاليا، فلن تتمكن من استخدام شريحة تريبل كابتن لأنه لا يمكن استخدام سوى خاصية واحدة في أي جولة.

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