كتب - يوسف محمد:

يناقش الكثير من كشافة وخبراء فانتازي الدوري الإنجليزي، بيع ألكساندر إيزاك وشراء أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا بدلا منه، قبل الجولة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي.

سيواجه إيزاك مع نيوكاسل مباريات قوية في الجوالات الثلاث المقبلة، حيث سيواجه مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست وليفربول، ومواجهة نوتنجهام فورست ستكون هي المباراة الوحيدة للفريق على أرضه، في الجوالات الخمس المقبلة، بينما يخوض واتكينز مع أستون فيلا ثلاث مباريات على أرضه.

وقال خبير الفانتازي أوسكار: "في حال جاهزية واتكنز، هناك فرصة لشرائه بدلاً من إيزاك ، خاصة وأنه لديه أسبوع مزدوج ومباريات أفضل على مدار الأسابيع الأربعة المقبلة بشكل عام، لكن الأمر يعتمد في النهاية، على مدى تأثير ذلك عليك في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف سام بونفيلد: "لن أبيع إيزاك مقابل واتكينز من الآن حتى الجولة ال29، سأحتاج إلى بيع اللاعبين الذين لا يسجلون، فتبديل لاعب لا يسجل "إيزاك" بآخر "واتكينز"، يعني على الأرجح أنني سأحتاج إلى 4 نقاط على الأقل لـ الجولة 29".

"كما أن انضمام، دونيل مالين (5.5 مليون جنيه إسترليني)، وماركوس راشفورد (6.6 مليون جنيه إسترليني)، وماركو أسينسيو (6.0 مليون جنيه إسترليني)، يشير إلى أنه من الممكن تقاسم الدقائق مع واتكينز لذلك سأحتفظ بإيزاك، وسيكون الحكم في النهاية الاحتفاظ بإيزاك".

وتابع خبير الفانتازي جياني بوتيس: "الأرجح أنني سأشتري واتكينز، لكنني لن أقوم بالاستغناء عن إيزاك، على الرغم من أن واتكينز يعد خيارًا جيدًا هذا الأسبوع، لكنه لا يقدم إنتاج إيزاك في مستواه الحالي لذلك الاستغناء عن إيزاك ليست خطوة أحبها على الإطلاق، لذلك الحكم هو الاحتفاظ بإيزاك".

وواصل خبير الفانتازي أوتكارش داليما: "إذا كان أولي واتكينز لائقًا بشكل كامل فيمكن الحديث، لكن مع إصابته في العضلة الضامة سيتم حساب مبارياته ومشاركته مع الفريق، خاصة في ظل خوض الفريق 4 مباريات في 11 يومًا فقط، على الرغم من أن مباريات إيزاك صعبة إلا أنه قادراً في التفوق على واتكينز".

وأكمل خبير الفانتازي هاري دانلييز: "الأمر يبدو أنه يستحق ذلك، خاصة أن إيزاك لديه مباراة جيدة أمام مانشستر سيتي، ومعظمنا لديه الكثير من القيمة المرتبطة بنجم نيوكاسل، والتي سنخسرها إذا بعناه، في هذه الحالة يكون الحكم هو الإحتفاظ بإيزاك".

وأردف خبير الفانتازي براس: "إيزاك يظل أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، سيواجه مانشستر سيتي الذي استقبل ثلاثة أهداف على أرضه من مان سيتي، وواتكينز لم يتدرب وغاب عن فوز فريقه على حساب توتنهام، في كأس الاتحاد الإنجليزي على توتنهام هوتسبير نهاية الأسبوع الماضي، لذا فالحكم بالنسبة لي هو الاحتفاظ بإيزاك".

واختتم خبير الفانتازي برانيل شيك: "إذا كان الفريق وضعه جيد فلا أمانع بيع واتكينز مقابل إيزاك، لكن هناك مخاوف تتعلق بلياقة واتكينز وتفقد قيمة كبيرة على إيزاك، الذي من المرجح أن يحصل على أسبوع مزدوج، في وقت لاحق من الموسم، ذلك أنا ضد التبديل بشدة".

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