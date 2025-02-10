صلاح الأكثر حصدا.. نجوم 24 جولة فانتازي دوري إنجليزي

كتب - محمد القرش:

شهد الموسم الجاري من فانتازي الدوري الإنجليزي، تألق اللاعب المصري محمد صلاح وحصده العديد من النقاط خلال الجولات الـ24 الماضية.

ويتصدر صلاح جدول ترتيب لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي من حين النقاط، حيث يمتلك 238 نقطة بفضل 21 هدفا و13 تمريرة حاسمة، بجانب عدد من الإضافات مثل النقاط الإضافية ومشاركة في المباريات والشباك النظيفة.

وحصد صلاح أفضل لاعب فانتازي في الجولة 5 مرات، بجانب كول بالمر الذي حصدها مرتين من أصل 5 للاعبي فريق تشيلسي.

نجوم 24 جولة فانتازي دوري إنجليزي

1. محمد صلاح - ليفربول - 14 نقطة

2. مادويكي - تشيلسي - 20 نقطة

3. محمد صلاح - ليفربول - 17 نقطة

4. سانشيز - تشيلسي - 15 نقطة

5. نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 16 نقطة

6. كول بالمر - تشيلسي - 25 نقطة

7. أنطونيو - وست هام - 18 نقطة

8. مايكل كين - إيفرتون - 14 نقطة

9. مبيومو - برينتفورد - 15 نقطة

10. سولانكي - توتنهام - 16 نقطة

11. برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 17 نقطة

12. ماتياس كونيا - ولفرهامبتون - 16 نقطة

13. كيفن شايد - برينتفورد - 23 نقطة

14. محمد صلاح - ليفربول - 18 نقطة

15. كول بالمر - تشيلسي - 18 نقطة

16. إسماعيلا سار - كريستال بالاس - 17 نقطة

17. محمد صلاح - ليفربول - 21 نقطة

18. جويلاينتون - نيوكاسل يونايتد - 13 نقطة

19. محمد صلاح - ليفربول - 16 نقطة

20. مبيومو - برينتفورد - 19 نقطة

21. أماد ديالو - مانشستر يونايتد - 20 نقطة

22. كلويفرت - بورنموث - 22 نقطة

23. دانجو واتارا - بورنموث - 21 نقطة

24. كري وود - نوتنجهام فورست - 17 نقطة