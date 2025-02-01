كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لانطلاق الأسبوع 24 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، بمباراة نوتنجهام فورست ضد برايتون.

ونعرض لكم الحلقة الأسبوعية لبرنامج فانتازي "مصراوي"، والذي يُقدم من خلاله أبرز نصائح الجولات المقبلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتاح استخدام خاصية "مساعد المدرب" الجديدة في الجولة 24، حيث يتم اختيار مدرب لفريقك من مدربين البريميرليج، وأسعار المدربين تتراوح بين نصف مليون ومليون ونصف.

والفوز يساوي 6 نقاط والتعادل 3 نقاط، والشباك النظيفة "كلين شيت" نقطتين، وكل هدف يسجله فريق المدرب تحصل على نقطة.

ومن الأفضل امتلاك 3 لاعبين من فريق ليفربول الذي يخوض جولة مزدوجة "Double Gameweek" أمام بورنموث وإيفرتون يومي السبت والأربعاء.

وحال امتلاك المهاجم المصري، عمر مرموش، يمكن إشراكه أساسيا بسبب نسبة مشاركته المتوقعة المرتفعة في مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، بسبب عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

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