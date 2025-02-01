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خاصية جديدة وأفضل تشكيل.. كل ما تريد معرفته عن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي

12:49 ص السبت 01 فبراير 2025

فانتازي مصراوي

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كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الأسبوع 24 من فانتازي الدوري الإنجليزي، ويسعى المدربون لوضع آخر اللمسات على التشكيل، من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل وتحقيق الكثير من النقاط والتقدم في ترتيب الدوريات العامة والخاصة.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الأسبوع 24:

أسعار وكيفية استخدام.. كل ما تريد معرفته عن خاصية فانتازي الدوري الإنجليزي الجديدة

ستتاح الخاصية الجديدة "المدرب المساعد" بفنتازي الدوري الإنجليزي للاستخدام بدء من الجولة المقبلة 24، بعد الإعلان عنها في شهر ديسمبر 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل تشكيل للجولة 24 من الدوري الإنجليزي

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة 24 من البريميرليج، يمكنهم التألق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 24 من الدوري الإنجليزي

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي، خمسة أسماء من المتوقع تألقهم خلال الجولة الـ24، من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. مرموش يدخل قائمة أكثر 10 لاعبين شراءً للجولة 24

دخل مهاجم نادي مانشستر سيتي، عمر مرموش، قائمة أكثر 10 لاعبين شراء قبل الجولة 24 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. انخفاض سعر ثنائي مانشستر يونايتد قبل الجولة 24

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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فانتازي مصراوي.. النصائح النهائية للجولة 24 من الدوري الإنجليزي مع عمر سلامة

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