فانتازي.. مرموش يدخل قائمة أكثر 10 لاعبين شراءً للجولة 24

كتب - محمد القرش:

دخل مهاجم نادي مانشستر سيتي، عمر مرموش، قائمة أكثر 10 لاعبين شراء قبل الجولة 24 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل بداية الجولة 24، توافد مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي لشراء مهاجم السيتي الجديد والذي بلغ سعره 7 مليون جنيه إسترليني.

ووصلت نسبة ملكية المهاجم المصري صاحب الـ25 عاما إلى 2.7%، بعد شرائه من قبل 143.128 مدرب جديد.

واحتل مرموش المركز العاشر في قائمة أكثر 10 لاعبين شراء للجولة 24، متفوقا على يوان ويسا وألكسندر إيزاك وسوبوسلاي.

وشارك مرموش في فوز مانشستر سيتي على تشيلسي بالأسبوع الماضي، حيث حقق نقطتين بفضل مشاركته في 74 دقيقة.

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره أرسنال يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

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