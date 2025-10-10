فانتازي.. ارتفاع سعر نجم كريستال بالاس

ارتفع سعر نجم كريستال بالاس، مارك جوهي، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مارك جوهي (كريستال بالاس) 4.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جوش أتشيمبونج (تشيلسي) 3.9 مليون جنيه إسترليني