فانتازي.. الكشف عن أسعار 7 صفقات في يناير بالدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

كشف موقع فانتازي الدوري الإنجليزي، عن أسعار7 لاعبين جدد انضموا إلى الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، مع فتح باب الانتقالات لشهر يناير الجاري.

وحارس مرمى فريق توتنهام أنطونين كينسكي"4.5 مليون جنيه إسترليني" من اللاعبين الجدد الذين تم إضافتهم إلى فانتازي الدوري الإنجليزي، بجانب لاعب إيبسويتش تاون المنضم إلى الفريق على سبيل الإعارة بن جودفري "4.0 مليون جنيه إسترليني".

وجاء أسعار اللاعبين الجدد في الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- دييغو جوميز.. برايتون.. 5.5 مليون جنيه إسترليني.

2- يانج مين هيوك.. توتنهام.. 4.5 مليون جنيه إسترليني.

3- أنطونين كينسكي.. توتنهام.. 4.5 مليون جنيه إسترليني.

4- ماتاي أكينمبوني.. بورنموث.. 4.0 مليون جنيه إسترليني.

5- خوليو سولير.. بورنموث.. 4.0 مليون جنيه إسترليني.

بن جودفري.. إيبسويتش.. 4.0 مليون جنيه إسترليني.

ويلينجتون.. ساوثهامبتون.. 4.0 مليون جنيه إسترليني.

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