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فانتازي.. مانشستر يونايتد الفريسة المفضلة لمحمد صلاح

11:42 م الأحد 05 يناير 2025

محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

واصل النجم المصري، محمد صلاح، التألق في مباريات ليفربول ومانشستر يونايتد منذ انضمامه للريدز في موسم 20217.

وسجل صلاح هدف في تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل محمد صلاح تألقه أمام مانشستر يونايتد بتسجيله هدف وحصده 7 نقاط في فانتازي، حيث حصد خلال مسيرته 135 نقطة في 15 مباراة خاضها أمام الشياطين الحمر.

وخلال موسم 2024/25 حقق صلاح 209 نقطة خلال 20 مباراة فقط، ووصل سعره إلى 13.6 مليون جنيه إسترليني.

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