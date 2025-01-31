فانتازي.. انخفاض سعر ثنائي مانشستر يونايتد قبل الجولة 24

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 31 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

برايان مبيومو (برينتفورد) 7.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.3 مليون جنيه إسترليني

كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد) 5.2 مليون جنيه إسترليني

كارلوس ميجيل (نوتنجهام فورست) 4.1 مليون جنيه إسترليني

يوكيناري سوجاوارا (ساوثهامبتون) 4.2 مليون جنيه إسترليني

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