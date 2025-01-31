فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 24 من الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي، خمسة أسماء من المتوقع تألقهم خلال الجولة الـ24، من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن اللاعبين الذين تم ترشيحهم من قبل الخبراء لمدربي فانتازي الدوري الإنجليزي، فيرجيل فان ديك (ليفربول 6.4 مليون جنيه إسترليني)، إليمان ندياي (إيفرتون 5.5 مليون جنيه إسترليني)، يواني ويسا (برينتفورد 6.3 مليون جنيه إسترليني)، نوني مادويكي (تشيلسي 6.1 مليون جنيه إسترليني)، ليف ديفيس (إيبسويتش 4.4 مليون جنيه إسترليني).

فيرجيل فان ديك (ليفربول 6.4 مليون جنيه إسترليني)

يعد النجم الهولندي فيرجل فان دايك، هو اللاعب الوحيد الذي شارك في كل دقيقة من مباريات الدوري الإنجليزي، بجانب تهديده الهجومي الدائم من الكرات الثابتة، حيث وصلت محاولته الهجومية بالرأس من الكرات الثابتة إلى 13 محاولة، كثالث أعلى مدافع في الدوري الإنجليزي.

إليمان ندياي (إيفرتون 5.5 مليون جنيه إسترليني)

منذ عودة ديفيد مويس لتدريب إيفرتون، نجح اللاعب السنغالي في تسجيل هدفين في ثلاثة مباريات، كما أنه من المتوقع أن يصبح هو المنفذ الأساسي لركلات الجزاء بالفريق، خلال المباراتين المقبلتين أمام ليستر سيتي وليفربول، في ظل غياب المنفذ الأساسي لهذه الكرات دومينيك كالفيرت لوين (5.4 مليون جنيه إسترليني).

يواني ويسا (برينتفورد 6.3 مليون جنيه إسترليني)

يمتلك ويسا رقمًا مميزًا في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، كونه هو المهاجم الأكثر تسديدًا على المرمى خلال الست جوالات الماضية، كما أنه من المتوقع أن يحصل على المزيد من الفرص خلال الجوالات الست المقبلة، بداية من مباراة توتنهام يوم الأحد المقبل.

نوني مادويكي (تشيلسي 6.1 مليون جنيه إسترليني)

يطمع مادويكي أن يستمر في التشكيلة الأساسية لفريق تشيلسي في المباراة المقبلة أمام وست هام يوم الإثنين المقبل، بجانب رغبته في تسجيل الهدف الثالث له على التوالي مع الفريق.

ويشكل مادويكي تهديدًا حقيقًا خلال مشاركته مع البلوز، حيث يسجل يسجل متوسط تسديد كل 22 دقيقة، بجانب خوض الفريق المباريات الست المقبلة أمام فرق في المركز الـ 14 أو أقل في جدول ترتيب البريميرليج.

ليف ديفيس (إيبسويتش 4.4 مليون جنيه إسترليني).

نجح ديفيس في صناعة 41 فرصة وتسجيل تمريرات حاسمة متوقعة (xA) بنسبة 3.65، ولا يتفوق عليه في هذا الأمر سوى ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول (7.3 مليون جنيه إسترليني)، نفذ الظهير الأيسر 63 ركلة ركنية من أصل 96 حصل عليها فريقه هذا الموسم.

وفريق ساوثهامبتون الذي يواجهه إيبسويتش غدًا السبت، سمح لمنافسيه ب 114 فرصة من الكرات الثابتة، هو ما يزيد من فرص ديفيس خلال تلك الجولة وجاذبيته في فانتازي الدوري الإنجليزي.

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