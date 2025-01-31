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فانتازي.. أفضل تشكيل للجولة 24 من الدوري الإنجليزي

11:33 ص الجمعة 31 يناير 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب - يوسف محمد:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة 24 من البريميرليج، يمكنهم التألق.

وتضم التشكيلة المثالية للجولة الـ 24 ببطولة الدوري الإنجليزي، تواجد ثلاثة لاعبين من فريق ليفربول وهم "أرنولد، محمد صلاح وكودي جاكبو".

أفضل تشكيل فانتازي للجولة 24 في بطولة الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون 5.1 مليون جنيه إسترليني).

خط الدفاع: أرنولد (ليفربول 7.3 مليون جنيه إسترليني)، نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنغهام فورست 4.8 مليون جنيه إسترليني)، بريان مبيومو (برينتفورد 7.8 مليون جنيه إسترليني)، لويس هول (نيوكاسل 5.1 مليون جنيه إسترليني).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول 13.7 مليون جنيه إسترليني)، كول بالمر (تشيلسي 11.3 مليون جنيه إسترليني)، أنتوني إلانجا (نوتنغهام فورست 5.3 مليون جنيه إسترليني)، إليمان ندياي (إيفرتون 5.1 مليون جنيه إسترليني).

خط الهجوم: كودي جاكبو (ليفربول 7.6 مليون جنيه إسترليني)، ألكسندر إيزاك (نيوكاسل 9.5 مليون جنيه إسترليني).

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فانتازي الدوري الإنجليزي البريميرليج ليفربول محمد صلاح
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