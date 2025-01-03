كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الجولة 20 من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث يسعى المدربون لوضع آخر اللمسات على التشكيل والوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط والتقدم في ترتيب الدوريات الخاصة والعامة.

وتنطلق الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي غدا السبت، بمباراة توتنهام هوتسبر ونيوكاسل يونايتد.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الأسبوع الـ 20:

صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة 20 من الدوري الإنجليزي

أعلن كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 20، يمكنهم التألق وتحقيق عوائد هجومية ودفاعية ضخمة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هالاند أغلى مني".. صلاح يوجه رسالة لفانتازي الدوري الإنجليزي (فيديو)

وجه لاعب ليفربول، محمد صلاح، رسالة للقائمين على الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. من هو البديل الأفضل لمحمد صلاح على شارة القيادة خلال الجولة 20 ؟

يسلط كشافة الدوري الإنجليزي الضوء، على أفضل البدائل لمحمد صلاح نجم ليفربول، لحمل شارة القيادة في الجولة ال 20 من فانتازي الدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 20 من الدوري الإنجليزي

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي، خمسة أسماء من المتوقع تألقهم خلال الجولة ال 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بينهم صلاح.. أفضل فريق "Wildcard" للجولة 20 من الدوري الإنجليزي

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل فريق يمكن تكوينه حال استخدام خاصية الوايلد كارد "Wildcard" الخاصة بالعام الجديد 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. احذر 6 إصابات قبل الجولة 20 من الدوري الإنجليزي

بدأ العد التنازلي لغلق نافذة انتقالات الجولة 20 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر لها غدا السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. إيقاف كونيا لمدة مباراتين في الدوري الإنجليزي

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف مهاجم ولفرهامبتون، ماتيوس كونيا، لمدة مباراتين مع غرامة 80 ألف جنيه إسترليني بسبب سوء سلوكه الذي أعقب مباراة إيبسويتش في 14 ديسمبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. ارتفاع سعر جابرييل خيسوس و3 لاعبين

شهد اليوم الجمعة ارتفاع سعر لاعب أرسنال، جابرييل خيسوس، وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا